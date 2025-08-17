Zacatlán: Rescatan a ocho personas suspendidas en juego mecánico

Momentos de tensión se vivieron la noche del sábado en la Feria de la Manzana de Zacatlán, tras una falla en el juego “Xtreme”, que dejó a ocho personas suspendidas a varios metros de altura.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el juego tipo péndulo se detuvo de manera repentina. Testigos reportaron que la estructura emitió un fuerte ruido, además de chispas y la fuga de un líquido.

La situación movilizó de inmediato a Protección Civil, bomberos, policías auxiliares y personal de la Marina para iniciar el rescate.

#AMPLIAMOS 🚨 La zona donde se encuentra el juego Super Booster ya ha sido cerrada mientras se desarrollan las labores de rescate. pic.twitter.com/wAMy7kj43h — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 17, 2025

De acuerdo con autoridades de Zacatlán, la avería se originó por la fractura de un diente que trabó el engranaje principal, un desperfecto que no podía detectarse en las inspecciones previas.

Aunque la espera fue prolongada y las bajas temperaturas aumentaron la preocupación por hipotermia, los ocho pasajeros fueron evacuados sin lesiones de gravedad y trasladados al Hospital General de Zacatlán para su valoración médica.

El gobierno municipal confirmó que todos los juegos mecánicos de la feria serán revisados nuevamente para garantizar la seguridad de los visitantes durante el resto de las celebraciones, que concluyen este domingo 17 de agosto.

#ACTUALIZACIÓN ✍🏻 Al respecto, el ayuntamiento de Zacatlán informa que se atendió la emergencia conforme a los protocolos de seguridad y de rescate correspondientes. pic.twitter.com/EOM4sJ4n0y — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 17, 2025

