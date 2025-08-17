Choque entre dos tractocamiones y coche paraliza la Puebla-Orizaba

Por casi seis horas se registró el cierre total sobre la autopista Puebla–Orizaba, en el tramo Acatzingo–Amozoc, tras un choque múltiple entre dos tractocamiones y un automóvil particular ocurrido la mañana de este domingo.

Los hechos sucedieron a la altura del kilómetro 161, alrededor de las 06:00 horas del 17 de agosto de 2025, donde dos unidades pesadas colisionaron y un automóvil quedó completamente destrozado al encontrarse en medio del percance.

La situación provocó un fuerte congestionamiento vehicular con dirección a la caseta de cobro de Amozoc, generando varios kilómetros de fila de vehículos particulares y de transporte de carga pesada.

Al lugar llegaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), sector Acatzingo, quienes atendieron a los tripulantes de las unidades involucradas; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la capital poblana para recibir atención médica especializada.

En el sitio, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras realizaron labores de abanderamiento y vigilancia para prevenir más percances, mientras se efectuaban las maniobras para el retiro de los vehículos involucrados en este aparatoso accidente.

