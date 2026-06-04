Andrés Villegas pide endurecer castigos contra el huachicol

Tras la explosión de cuatro pipas de gas LP ilegales en el municipio de Tepeaca, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, exigió a los legisladores federales de Puebla reformar el marco jurídico para endurecer las sanciones contra el robo de hidrocarburos.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado enfatizó que, debido a que el robo de combustible es un delito del fuero federal, las modificaciones de fondo están fuera de su alcance.

Remarcó que los diputados federales deben entrarle al tema “sin miedo”, ya que el robo de hidrocarburos en el estado, sobre todo en la región del Triángulo Rojo, es un problema que impera desde hace varios años.

“Es trabajo de los diputados federales entrarle a estos temas, sin miedo. Hago un exhorto a mis compañeros diputados federales a que le entren, que toquen el dedo sobre lo que nos duele, que presenten iniciativas que sí sean en beneficio de las y los ciudadanos”, expresó.

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El diputado de la bancada mayoritaria señaló que el flagelo del huachicol y sus derivaciones violentas es una queja recurrente de la población, lo que lo motivó a realizar recorridos en el distrito federal de Tecamachalco.

Apuntó que las problemáticas no están siendo atendidas en los recintos donde constitucionalmente se deben debatir, eludiendo al representante federal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos.

“En mi distrito aqueja eso, y por eso estoy caminando el distrito federal; porque aquejan muchas cosas que no se presentan en donde se tienen que presentar (…) por eso fue que nos pusieron ahí, para trabajar”, concluyó.

#Puebla 👆🏼 El diputado local de Morena, Andrés Villegas, reprochó a los legisladores federales poblanos por no aprobar reformas que sancionen con mayor severidad el robo de hidrocarburos, por tratarse de un delito del fuero federal.



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Editor: César A. García

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