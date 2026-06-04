Titular de la SSP Puebla comparecerá ante el Congreso durante junio

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, Francisco Sánchez González, comparecerá en el Congreso de Puebla en el transcurso de junio.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que el vicealmirante acudirá a la Comisión de Seguridad para rendir un informe.

En entrevista, recordó que el llamado a rendir cuentas surgió por solicitud de la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales.

Precisó que la comparecencia se llevará a cabo en una fecha distinta a la que tendrá el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, ante el Pleno.

“Vendrá el secretario de seguridad, va a ser en comisión, no tenemos la fecha, pero será en este mes (…) Del coordinador he comentado que estamos en las mesas, él vendrá a Pleno”, expresó.

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El coordinador de la bancada de Morena apuntó que en próximos días la Junta de Gobierno definirá las fechas exactas de ambos informes.

Por su parte, el diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, advirtió que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) intentará utilizar la comparecencia de seguridad pública como una plataforma de lucimiento mediático.

Villegas Mendoza previó que centrarán sus esfuerzos en denostar las acciones que el Gobierno del Estado ha implementado en la materia desde diciembre de 2024.

No obstante, el diputado subrayó que ambos funcionarios estatales se encuentran plenamente capacitados y listos para su presentación ante el Legislativo.

#Puebla 🚨 El presidente del @CongresoPue, Pavel Gaspar, confirmó la comparecencia del vicealmirante Francisco Sánchez González ante el Pleno, previendo que será en el transcurso de junio.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/7MnQHK8tRL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Editor: César A. García

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