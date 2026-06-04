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jueves, junio 4, 2026
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Protección Civil evacúa zona de riesgo por explosión en Tepeaca

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Foto: Gobierno de Puebla.

El Gobierno del Estado de Puebla responde de manera coordinada e interinstitucional para garantizar la integridad de la población ante una explosión de un sitio de almacenamiento de gas L.P. en prolongación Cuauhtémoc s/n, colonia San Juan Negrete, municipio de Tepeaca, Puebla, a las 9:53 a.m.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres se movilizó al sitio de manera inmediata para contención de riesgos. Se integró el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar la atención, mitigación de riesgos y protección a la población

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los habitantes que se encuentran en el área y como medida preventiva, se realizó la evacuación del Hospital General de Tepeaca, de la Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”, del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y de viviendas aledañas.

Asimismo, personal de Protección Civil estatal y municipal cerró vialidades y restringió accesos; mantiene el enfriamiento de autotanques mediante aplicación continua de agua; monitoreo permanente de condiciones térmicas en recipientes expuestos; así como la evaluación estructural y de riesgos en el área de impacto.

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