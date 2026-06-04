Texmelucan convoca a jornada gratuita de alfabetización

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Vinculación Educativa y Atención Migratoria, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Alfabetización “Por Amor a Puebla”, dirigida a personas mayores de 15 años que no saben leer o escribir, o que no han concluido sus estudios de primaria.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la educación y promover mejores oportunidades de desarrollo para la población, esta iniciativa busca reducir el rezago educativo en el municipio, brindando a jóvenes y adultos la posibilidad de adquirir conocimientos básicos que les permitan mejorar su calidad de vida y fortalecer su desarrollo personal, ampliando sus oportunidades laborales.

Como parte del programa, las y los beneficiarios recibirán atención educativa gratuita y acompañamiento durante su proceso de aprendizaje. Al concluir satisfactoriamente sus estudios, se contempla un apoyo económico para quienes participen en esta estrategia educativa.

La Jornada de Alfabetización es gratuita, representando una oportunidad para que más personas continúen su formación académica y ejerzan plenamente su derecho a la educación.

Se hace un llamado a la población para identificar e inscribir a familiares, amigos o vecinos que puedan beneficiarse de este programa; las personas interesadas pueden solicitar mayores informes en la Dirección de Vinculación Educativa y Atención Migratoria, ubicada en la Presidencia Municipal.

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