Arrestan a hombre con bomba en aeropuerto de California

Las autoridades estadounidenses detectaron a un hombre que llevaba explosivos los cuales podrían dañar un avión, también llevaba un encendedor tipo soplete, un cuchillo, bridas plásticas y otros objetos. Se percataron en un control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Sacramento, California, este fin de semana.

El detenido tiene 49 años, es residente de Sacramento y llevaba cinco teléfonos celulares: uno con un temporizador de 15 minutos programado para iniciarse, y un segundo con un mensaje en la pantalla de otro número telefónico que decía: “estaremos esperando tu llamada”.

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Las fotos de evidencia mostraron un tubo de cartón de aproximadamente el tamaño de un rollo de papel higiénico, equipado con una mecha verde, expertos en explosivos examinaron que el artefacto eran visible y energéticos.

El fiscal dijo que, si el explosivo hubiera detonado junto a la una ventana del aeronave volaría por encima de los 10 mil pies (3 kilómetros), era muy probable de que dañaría la aeronave y podría cobrar la vida de una persona dentro de la cabina.

Las autoridades arrestaron al hombre el sábado y fue llevado ante un tribunal el miércoles para enfrentar la acusación de posesión ilegal de material explosivo en un aeropuerto.

Editor: Diego González

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