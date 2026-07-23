Accidente múltiple colapsa circulación en la Puebla-Tehuacán

Un fuerte accidente vial en el que se vieron involucradas varias unidades mantiene colapsada la circulación hasta este momento sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en el municipio de Tepeaca, durante la tarde de este miércoles.

El siniestro se registró alrededor de las 18:30 horas a la altura del paraje conocido como Garciluz, justo en el entronque que da acceso a las comunidades de Santa María Oxtotipan y Candelaria Purificación.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el impacto múltiple entre las unidades involucradas.

Al lugar de los hechos llegaron unidades de rescate, ambulancias y paramédicos, quienes aún se encuentran laborando intensamente en la zona para auxiliar a las víctimas.

Testigos y primeros respondientes señalan que al parecer hay heridos de gravedad, aunque la cifra exacta de lesionados aún no ha sido confirmada. No se sabe si hay víctimas mortales.

Se pide a los conductores buscar vías alternas, ya que en este momento la carretera federal se encuentra cerrada.

Te recomendamos: