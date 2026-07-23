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miércoles, julio 22, 2026
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Accidente múltiple colapsa circulación en la Puebla-Tehuacán

Por:
Amaury Jiménez
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El siniestro ocurrió en el paraje Garciluz; se reportan heridos de gravedad, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada.

Un fuerte accidente vial en el que se vieron involucradas varias unidades mantiene colapsada la circulación hasta este momento sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en el municipio de Tepeaca, durante la tarde de este miércoles.

El siniestro se registró alrededor de las 18:30 horas a la altura del paraje conocido como Garciluz, justo en el entronque que da acceso a las comunidades de Santa María Oxtotipan y Candelaria Purificación.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el impacto múltiple entre las unidades involucradas.

Al lugar de los hechos llegaron unidades de rescate, ambulancias y paramédicos, quienes aún se encuentran laborando intensamente en la zona para auxiliar a las víctimas.

Testigos y primeros respondientes señalan que al parecer hay heridos de gravedad, aunque la cifra exacta de lesionados aún no ha sido confirmada. No se sabe si hay víctimas mortales.

Se pide a los conductores buscar vías alternas, ya que en este momento la carretera federal se encuentra cerrada.

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