Lupita Cuautle inaugura Feria de la Salud en San Andrés Cholula

Con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias y acercar servicios de salud preventiva a la población, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, en colaboración con Grupo Salinas, llevaron a cabo la inauguración de la Feria de la Salud 2026, iniciativa entre instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas, que permitió ofrecer muchos servicios gratuitos en beneficio de las y los sanandreseños.

Durante su mensaje, la edil destacó que el trabajo coordinado genera beneficios tangibles para la ciudadanía, especialmente en temas tan importantes como la prevención y el cuidado de la salud. Asimismo, agradeció la disposición de Grupo Salinas y de todas las instituciones participantes por sumarse a este esfuerzo con un claro sentido social.

En el acto protocolario acompañaron a la presidenta municipal, Alexandro Méndez González, Director de Estrategia e Impacto Territorial de Grupo Salinas; Arturo Longares Patrón, creador del Comité de Operadores; Eurika Marcela Castillo Ruiz, Gerente Regional Centro; Sandra Fosado Cisneros, Líder del Comité de Operadores de Grupo Salinas y Hugo Arroyo Robles, Director General de TV Azteca Puebla, quienes refrendaron su compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas que contribuyan al bienestar y desarrollo de las comunidades.

Las y los asistentes tuvieron acceso gratuito a una amplia gama de servicios de salud y bienestar, entre ellos consultas médicas, dentales, nutricionales y psicológicas; exámenes de la vista; mastografías; ultrasonidos; estudios de laboratorio; detecciones de glucosa, colesterol y presión arterial; consultas de fisioterapia y rehabilitación; orientación para la salud mental; vacunación; activaciones físicas; servicios de belleza, así como atención para mascotas, entre otros, gracias a la participación de decenas de instituciones, organizaciones y empresas comprometidas con la salud comunitaria. La jornada puso a disposición de las y los sanandreseños, más de 2 mil 500 servicios, fortaleciendo la cultura de la prevención y facilitando el acceso a atención integral para las familias.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal aumenta la colaboración con los distintos sectores de la sociedad, impulsando iniciativas de alto impacto social que fortalecen la prevención, el acceso a servicios de calidad y mejoran la calidad de vida de las y los sanandreseños.

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