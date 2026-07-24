“Barriendo tu Calle” interviene 31 vialidades en San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, continúa fortaleciendo las acciones del programa “Barriendo tu Calle”, una iniciativa que promueve la participación ciudadana y el cuidado de los espacios públicos mediante jornadas integrales de limpieza en los barrios y juntas auxiliares del municipio.

Como parte de los trabajos realizados en el barrio de Jesús Tlatempa, al corte de este viernes 24 de julio de 2026 se ha logrado la limpieza de 31 calles, reflejando un importante avance en esta estrategia que busca recuperar la imagen urbana y fomentar una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. Estas acciones responden a la visión y al compromiso de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de mantener un municipio limpio, ordenado y con espacios públicos dignos para todas y todos.

Durante la jornada de este viernes se atendieron vialidades de gran importancia para la movilidad del municipio, entre ellas las calles 22 Oriente y 24 Oriente, así como la Avenida del Ferrocarril y el Bulevar Forjadores. De igual forma, se realizaron labores de barrido en calles paralelas como 6 Norte, 8 Norte y 10 Norte, contribuyendo a mejorar las condiciones de limpieza en uno de los barrios con mayor afluencia vehicular y peatonal.

De acuerdo con la programación establecida por el Organismo Operador del Servicio de Limpia, la próxima semana concluirán los trabajos en el barrio de Jesús Tlatempa, alcanzando un total de 42 calles intervenidas, con lo que se cubrirá la totalidad de las vialidades de esta zona.

Cabe recordar que el programa “Barriendo tu Calle” tiene como principal objetivo rescatar una tradición que durante muchos años distinguió a las familias cholultecas: barrer diariamente el frente de sus hogares, promoviendo la participación activa de las y los vecinos en el mantenimiento de calles limpias, ordenadas y libres de residuos.

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