¡Ojo! Cierran incorporación a Texmelucan en la México-Puebla el 24 y 25 de julio

Este viernes, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó a través de redes sociales a los conductores y transportistas que transitan por la autopista México-Puebla que los días 24 y 25 de julio se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la incorporación a San Martín Texmelucan, con dirección a la Ciudad de México.

Ante las labores, que se realizarán en un horario de 07:00 a 18:00 horas, la gaza de incorporación hacia el municipio de San Martín Texmelucan estará cerrada de manera total. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a prever sus tiempos de traslado, planear rutas con anticipación y utilizar vías alternas.

De igual forma, se invita a circular con extrema precaución y disminuir la velocidad antes de llegar a la zona de obra para prevenir cualquier percance.

En el comunicado, las autoridades señalaron que las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar un trayecto más fluido y seguro para todos.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧

Se realizarán trabajos de mantenimiento en el km 91, dirección Ciudad de México, con cierre total de la gaza de incorporación a San Martín Texmelucan.

Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con precaución.… pic.twitter.com/H2R0nuWUn7 — CAPUFE (@CAPUFE) July 24, 2026

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