Puebla alista plan para evitar inundaciones metropolitanas

En un plazo de dos a tres semanas, el Gobierno de Puebla presentará un proyecto integral para atender las inundaciones en la zona metropolitana, el cual abarcará desde la parte alta de La Malinche hasta el lago de Valsequillo, informó el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos.

En entrevista, el funcionario explicó que la estrategia se desarrolla de manera coordinada con distintas dependencias estatales y municipales, además de que contempla acciones en toda la cuenca metropolitana para atacar las causas de las inundaciones.

Indicó que al proyecto se integrará la propuesta del Ayuntamiento de Puebla, luego de la reunión realizada con el edil Pepe Chedraui, a raíz de las inundaciones que se presentaron en diversos puntos de la capital durante las lluvias atípicas registradas a inicios de julio.

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En ese sentido, el funcionario estatal indicó que las áreas jurídicas y el SOAPAP dan seguimiento a las posibles sanciones a Agua de Puebla por el supuesto incumplimiento de acciones que pudieron haber causado fallas en el sistema de drenaje de la capital.

No obstante, señaló que la empresa concesionaria ha mostrado disposición para colaborar en las acciones de prevención.

Respecto al costo de obras para evitar inundaciones similares en colonias aledañas al Alseseca o el Bulevar 5 de Mayo, señaló que aún no se ha definido debido a que los estudios técnicos continúan en proceso, por lo que el monto de inversión se dará a conocer una vez concluido el proyecto.

#Puebla ⭕ En un plazo de dos a tres semanas, se presentará un proyecto integral para atender las inundaciones en la zona metropolitana, desde La Malinche hasta el lago de Valsequillo, informó el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos.



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Editor: César A. García

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