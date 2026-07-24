Comando irrumpe en Hacienda del Cobre y asesina a un hombre

Un hombre fue asesinado durante este viernes en la zona sur de la ciudad de Puebla, donde presuntamente un comando armado irrumpió en su vivienda para quitarle la vida, sin que existieran personas detenidas.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel, de entre 30 y 35 años de edad, fue asesinado a balazos durante un ataque perpetrado al interior de un inmueble ubicado sobre la 117 Oriente, a la altura de la calle Primero de Mayo, en el fraccionamiento Hacienda del Cobre Segunda Sección.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados ingresó al domicilio y abrió fuego contra la víctima, para después escapar con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y Ejército desplegaron un operativo y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo e inició la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

#Puebla 🚨 En las primeras horas de este viernes 24 de julio, un comando armado habría irrumpido en este domicilio de la calle Primero de Mayo de la colonia Granjas Puebla asesinando con un arma de fuego a un hombre de 41 años de edad que respondía al nombre de Miguel Ángel. pic.twitter.com/USDJIthUCx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 24, 2026

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