Destacan estrategia de seguridad y desarrollo en Chignahuapan

“Nuestra principal tarea es proteger a la población”, resaltó el gobernador Alejandro Armenta Mier al destacar que la estrategia de seguridad en Puebla se encuentra alineada con el gobierno federal. Informó que la entidad está cerca de alcanzar los tres millones de litros de combustible recuperado, acción con la que Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha donado pétreos y el Gobierno del Estado adquirió 13 trenes de pavimento para rehabilitar vialidades.

Durante su gira de trabajo por el Pueblo Mágico y como parte de esta estrategia de desarrollo, anunció la construcción del bulevar gastronómico-turístico Chignahuapan-Zacatlán a cuatro carriles, además de una ciclopista.

Ante 3 mil habitantes de la microrregión, el gobernador Alejandro Armenta Mier entregó siete tractores, tres drones y 59 implementos para fortalecer la producción agrícola. Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado impulsa el valor agregado de los productos del campo, como el jitomate de Aquixtla, el cual será industrializado para generar riqueza comunitaria.

“El campo es sector primario; si no hay alimento, no hay vida. Trabajamos para que el campo florezca”, expresó el gobernador al recordar que existían 700 mil hectáreas en el olvido. Explicó que, con la adquisición de mil 800 equipos durante este año, el objetivo es que 400 mil familias superen la pobreza alimentaria mediante el cultivo de tierras de temporal.

Armenta Mier destacó que el Programa de Obra Comunitaria representa un reconocimiento al papel de las mujeres, ya que ellas son las tesoreras responsables de administrar los recursos. Recordó que en 2025 el programa contó con un presupuesto de mil 48 millones de pesos; en 2026 asciende a mil 500 millones y para 2027 alcanzará los 2 mil millones de pesos. Adelantó que el próximo año el respaldo se enfocará principalmente en las y los artesanos.

El Ejecutivo estatal inauguró la rehabilitación del Estadio Ajolotes y entregó árboles frutales en el marco del mes internacional del Medio Ambiente.

Al referirse a los Módulos de Maquinaria que el gobierno estatal ha adquirido en 589 días de trabajo, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó que la compra de maquinaria permite optimizar las labores agrícolas. Explicó que las y los delegados reciben solicitudes de la ciudadanía para acceder a tractores o drones sin costo, lo que representa un importante ahorro para las y los productores al evitar la renta de equipo. Respecto al Programa de Obra Comunitaria, subrayó que los recursos llegan de forma íntegra y directa a las comunidades mediante asambleas para ejecutar obras prioritarias. Además, reconoció la responsabilidad de las mujeres que participan como tesoreras en los Comités para el Bienestar (COBI).

Por su parte, el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, resaltó la unidad de las 107 comunidades y cinco barrios que integran el municipio, con el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para trabajar en territorio, caminar junto a la población y alcanzar acuerdos mediante el asambleísmo. Informó que, con el respaldo del gobierno federal, en breve se entregarán Viviendas para el Bienestar. También señaló que, con apoyo de los módulos de maquinaria y el Programa de Obra Comunitaria, se rehabilitan 14 parques infantiles y destacó que el municipio cuenta con dos ambulancias que brindan servicio las 24 horas gracias al respaldo del Gobierno del Estado.

En representación de las personas beneficiarias, María Elvia Peña Alba agradeció los apoyos destinados al campo poblano, el Programa de Obra Comunitaria y el impulso al empoderamiento de las mujeres. Irene Pacheco Herrera, tesorera de un Comité para el Bienestar (COBI), recibió recursos para la dignificación de la Primaria Lorenzo González. Asimismo, María Georgina Badillo reconoció el respaldo para la rehabilitación del drenaje mediante Obra Comunitaria, además de la entrega de plantas frutales. Finalmente, Gerardo Martínez celebró la rehabilitación del Estadio Ajolotes e invitó a las familias a disfrutar y preservar este espacio deportivo.

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