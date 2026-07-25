Gobierno de Puebla concluye rehabilitación de cuatro vialidades

Como parte del compromiso con el desarrollo urbano integral y la movilidad en la capital, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, concluyó en tiempo récord los trabajos de rehabilitación en cuatro vialidades del programa “Pavimentación de 100 vialidades 2026”. Con una intervención global de 4.49 kilómetros de pavimento asfáltico equivalente a 147 calles, estas acciones mejoran directamente la calidad de vida y el tránsito diario de 237 mil 971 habitantes distribuidos en 49 colonias de la Angelópolis.

Las obras ejecutadas abarcan tramos de alto flujo e impacto social, entre los que destaca la rehabilitación de Gran Avenida, entre Calle 2 Poniente y Bulevar Carmen Serdán, que consta de 2.50 km equivalentes a 100 calles, en beneficio de 74 mil 232 habitantes de 14 colonias. Calle Mariano Matamoros, entre Avenida Fidel Velázquez y Calle Ignacio Aldama, donde se atendieron 520 metros, equivalentes a 13 calles en favor de 64 mil 459 vecinos.

Además, se intervino la Calle 20 Oriente al Bulevar Héroes del 5 de Mayo, que registra una longitud de 1.10 kilómetros equivalentes a 25 calles, para 51 mil 077 colonos; Prolongación de la 3 Sur, entre Calle Sor Juana Inés de la Cruz y Avenida Valle de México, que representa 62 calles; y finalmente Camino Real a San Jerónimo Caleras, entre calles Vicente Guerrero Poniente y Luis Flores, que mide 370 metros, equivalente a nueve calles en beneficio de 48 mil 203 poblanos de siete colonias.

Para garantizar la durabilidad y alta calidad de la infraestructura vial, la Secretaría de Infraestructura desplegó unidades de los Módulos de Pavimentación propios del Gobierno estatal. Los trabajos incluyeron el fresado de carpeta existente, acarreo de material retirado y la nueva mezcla asfáltica, tendido de carpeta de 5 centímetros de espesor, así como obras complementarias y colocación de señalamiento horizontal y vertical para brindar la máxima seguridad a automovilistas y peatones.

Estas acciones de modernización y rescate vial son posibles gracias a la suma de esfuerzos y la sólida coordinación institucional que cuenta con el respaldo permanente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la donación estratégica de insumos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Dicha sinergia permite hacer más eficiente la inversión pública y acelerar el despliegue de infraestructura prioritaria en zonas que por años requirieron una intervención integral.

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