“Puebla Cinco de Mayo” fortalecerá la cafeticultura estatal

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cafeticultura mediante acciones que promueven el valor agregado y abren nuevas oportunidades para las y los cafeticultores poblanos. Ejemplo de ello es el café soluble liofilizado “Puebla Cinco de Mayo”, un producto premium que representa el trabajo, la calidad y el amor con el que se cultiva el café en las regiones cafetaleras del estado.

En el marco de la Presentación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, realizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla, Ana Laura Altamirano, estuvo presente y dio a conocer este importante logro en la entidad.

La secretaria indicó que la administración estatal impulsa está iniciativa en coordinación con las y los productores, lo que permite una fácil comercialización y posicionamiento del café poblano. El producto representa una alternativa moderna y de alta calidad que puede consumirse no solo en Puebla y en México, sino en cualquier parte del mundo, gracias a la excelencia con la que está trabajado.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, iniciativa impulsada por el Gobierno de México, tiene como objetivo dar sustentabilidad al desarrollo justo del Café de México y reconocer la importancia económica, social y ambiental de este sector estratégico. En este sentido, Puebla se suma a los esfuerzos nacionales para que las y los cafeticultores reciban el reconocimiento que merecen por su contribución al desarrollo rural del país.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, y alineado a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa con el impulso a proyectos que fortalezcan la cafeticultura, promuevan la sostenibilidad y consoliden al café poblano como un producto extraordinario de calidad mundial.

