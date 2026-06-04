Atlixco proyecta su cultura en el AIFA con Catrina Futbolera

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la inauguración de la Catrina Futbolera en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una obra que une la tradición mexicana con la pasión por el fútbol y que dará la bienvenida a miles de visitantes nacionales e internacionales durante la temporada del mundial.

Destacó que la catrina representa el talento de las y los artesanos atlixquenses y fortalece la proyección de Atlixco como un referente de arte, cultura y turismo comunitario. Asimismo, señaló que la escultura refleja el orgullo de México por sus raíces y su capacidad de compartirlas con el mundo.

En el evento participaron el diputado Ernesto Villarreal Cantú, la senadora por Puebla, Liz Sánchez García, María Graciela León Matamoros, directora de patrimonio cultural, en representación del gobernador del estado Alejandro Armenta, y el Gral. Isidoro Pastor Román, director general del AIFA, quienes reconocieron la importancia de impulsar espacios para la difusión de la cultura mexicana.

La Catrina Futbolera será una de las primeras imágenes que recibirán a los visitantes que arriben al aeropuerto durante la celebración de la próxima Copa del Mundo, mostrando la riqueza cultural de Puebla y de México.

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