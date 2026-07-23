Roberto Carlos es hospitalizado para cirugía de vesícula

El cantante brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado este jueves para someterse a una cirugía de vesícula previamente programada, informó su equipo de comunicación.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, aunque se aclaró que el procedimiento forma parte de un tratamiento médico planeado y no responde a una emergencia.

De acuerdo con la información difundida por sus representantes, el artista permanece estable, tranquilo y bajo supervisión médica mientras espera la intervención. El procedimiento se realizará mediante video laparoscopia, una técnica considerada mínimamente invasiva que suele favorecer una recuperación más rápida.

Te puede interesar: Venezuela supera las 5 mil muertes tras doble terremoto

Tras conocerse la hospitalización, miles de admiradores expresaron mensajes de apoyo en redes sociales, deseando una pronta recuperación al intérprete de clásicos como “Amigo”, “Detalles” y “Cama y Mesa”. El cantante, de 85 años, continúa siendo una de las figuras más queridas de la música latinoamericana.

La oficina de prensa también informó que, hasta el momento, no se prevén cambios en la agenda profesional del artista, ya que la intervención fue organizada con anticipación y forma parte de un seguimiento médico programado. Su equipo confía en que podrá retomar sus actividades una vez concluya el periodo de recuperación.

Mientras continúa bajo observación médica, familiares, colegas y seguidores permanecen atentos a la evolución del cantante brasileño. Se espera que, una vez concluida la cirugía, su equipo emita un nuevo comunicado para informar sobre los resultados del procedimiento y confirmar su estado de salud.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: