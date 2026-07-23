Belinda denuncia amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os

La cantante Belinda denunció haber recibido amenazas de muerte y una ola de mensajes de odio en redes sociales, luego de la controversia que surgió por unas declaraciones relacionadas con Kenia OS, situación que la llevó a pronunciarse públicamente para pedir que cesen los ataques en su contra.

La polémica comenzó después de una entrevista en la que la artista habló sobre su colaboración con Danna Paola, comentario que fue interpretado por algunos seguidores como una indirecta hacia la cantante sinaloense, aunque ella aseguró que esa nunca fue su intención y lamentó que sus palabras se sacaran de contexto.

Belinda reiteró que siente un profundo respeto por Kenia OS y por las demás artistas de la industria musical; además, aclaró que su comentario hacía referencia al recorrido profesional que comparte con la interpréte de “Mala fama” desde la infancia, sin intención de minimizar la carrera de ninguna otra cantante.

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La también actriz hizo un llamado para que el respeto prevalezca en redes sociales; además, pidió poner un alto a los discursos de odio y recordó que ninguna diferencia de opiniones justifica las amenazas o los ataques personales dirigidos contra cualquier persona.

Finalmente, Belinda agradeció a quienes comprendieron su explicación y reiteró que seguirá enfocada en sus proyectos musicales; además, manifestó su deseo de que este episodio sirva para reflexionar sobre el impacto que puede tener la violencia digital y la importancia de fomentar un ambiente de respeto entre los seguidores de los distintos artistas.

Ante la creciente cantidad de mensajes ofensivos, la cantante de 36 años explicó que decidió eliminar la publicación relacionada con el tema, ya que las amenazas comenzaron a escalar; además, expresó su preocupación por el nivel de violencia que pueden alcanzar las discusiones entre comunidades de seguidores en plataformas digitales.

Editor: Diego González

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