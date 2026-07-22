Luisito Comunica aclara polémica por comentarios sobre BTS

El creador de contenido Luisito Comunica ofreció una disculpa pública a la comunidad ARMY, luego de la polémica que provocaron sus comentarios sobre la presentación de BTS durante la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026; además, reconoció que sus palabras fueron interpretadas de una forma que no era su intención.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer explicó que nunca buscó menospreciar al grupo surcoreano ni a sus seguidores; además, aseguró que comprende la molestia que generó entre los fanáticos y aceptó que pudo haberse expresado de una mejor manera al compartir su opinión.

Señaló que respeta la trayectoria y el impacto internacional de BTS; además, destacó que entiende la pasión con la que millones de personas siguen al grupo, por lo que decidió aclarar la situación para evitar que el malentendido continuara creciendo en redes sociales.

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También comentó que, tras la controversia, recibió una gran cantidad de mensajes y reacciones por parte de usuarios; además, reconoció que este tipo de experiencias le sirven para reflexionar sobre la forma en que comunica sus opiniones frente a una audiencia tan amplia.

Por su parte, integrantes del fandom ARMY mantuvieron el debate en plataformas digitales, donde algunos aceptaron las disculpas del influencer, mientras que otros continuaron criticando sus declaraciones iniciales, además el tema se convirtió en una de las conversaciones más comentadas entre los seguidores del grupo.

Con este mensaje, Luisito Comunica buscó poner fin a la controversia y reiteró que no tiene ningún problema con BTS ni con sus admiradores, además expresó su deseo de que la situación quede atrás y agradeció a quienes escucharon su explicación antes de emitir un juicio definitivo.

ESTOY LLORANDO JAHDJFJAJA 😭 No armys de mierda destruyeron la vida de Luisito comunica 💔 igual había maneras de escribir lo q querías expresar, sabiendo q tienes a MILLONES siguiendote y q aún tienen prejuicios, esa no fue la manera. Y de vdd, q vida destruimos o q ptm pic.twitter.com/qH9wLVFoe2 — badbye⁷ (@stayalivejksg) July 20, 2026

Editor: Diego González

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