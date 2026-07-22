Comisión del Congreso aprueba exhorto para prevención de riesgos por lluvias

La Comisión de Asuntos Municipales, que preside la diputada Guadalupe Yamak Taja, avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales a fortalecer las acciones de prevención y reducción de riesgos ante la temporada de lluvias.

El acuerdo plantea reforzar la limpieza y el desazolve de los sistemas de drenaje, la identificación y señalización de zonas de riesgo, así como la difusión de medidas preventivas entre la población, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en materia de protección civil, con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.

Como parte de las consideraciones del proyecto se mencionó que el Programa Especial de Protección Civil para la Temporada de Lluvias 2026 estima que los ciclones tropicales pueden alcanzar diámetros de entre 200 y 500 kilómetros, generando vientos de gran intensidad, lluvias torrenciales, oleaje elevado e inundaciones costeras con alto potencial destructivo, de ahí la importancia de fortalecer las acciones preventivas.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado con la propuesta legislativa presentada por la diputada Kathya Sánchez Rodríguez.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Municipales asistieron las diputadas Guadalupe Yamak Taja, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Luana Armida Amador Vallejo, así como el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri.

AVALAN EXHORTOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS

Por otra parte, en sesión de la Comisión de Protección Civil se aprobó el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones de prevención y supervisión de las medidas de seguridad de manejo o quema de artificios pirotécnicos, que incluyan, entre otros, la concientización de la ciudadanía sobre su acceso principalmente a niñas, niños y adolescentes, así como los riesgos y daños que causan al medio ambiente y a los seres sintientes.

El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez explicó que este acuerdo se elaboró con las propuestas del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza, así como de las diputadas Araceli Celestino Rosas y Elisa Limon Balderrabano.

Asimismo, se aprobó el acuerdo promovido por el diputado Marcos Castro Martínez, por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado, a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, de manera coordinada, realicen permanentemente la prevención, inspección, control, vigilancia y medidas de seguridad en los espacios donde se desarrollen eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva, así como implementar campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección y prevención de riesgos en estos espacios de concentración, a fin de salvaguardar la integridad de las personas asistentes.

De la misma forma, se dictaminó el acuerdo elaborado con la propuesta del diputado Julio Miguel Huerta Gómez y Marcos Castro Martínez, por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, para que fortalezcan las acciones de atención con motivo de la temporada de lluvias.

Así como el monitoreo, prevención, alertamiento temprano interinstitucional y respuesta inmediata ante fenómenos hidrometeorológicos en zonas de riesgo y la implementación de campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre el adecuado manejo y disposición de residuos sólidos, así como la difusión de acciones de limpieza en espacios públicos, con la finalidad de salvaguardar la vida y patrimonio de las y los poblanos.

Finalmente, se aprobó el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones y durante el proceso de integración de sus respectivos proyectos de Presupuesto de Egresos, consideren la incorporación de acciones orientadas a la elaboración y actualización de sus Atlas Municipales de Riesgos, con la finalidad de fortalecer la gestión integral del riesgo, promover una cultura de prevención, salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y contribuir a que las decisiones públicas se sustenten en información técnica actualizada.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Rafael Micalco, promovente del exhorto, señaló que solo hay 40 municipios en la entidad que han dado seguimiento a las recomendaciones sobre la elaboración de su Atlas de Riesgos, por ello se solicita que se destinen recursos específicos para este fin.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Celia Bonaga Ruiz, Ana Laura Gómez Ramírez y Guadalupe Yamak Taja, así como los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez y Elpidio Díaz Escobar.

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