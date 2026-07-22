Egresada UDLAP recibe beca para estudiar maestría en Europa

Xochilth Quetzali Ramírez Herrera, egresada de la generación 2024 de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), recibió la beca Erasmus Mundus para cursar la Maestría en Políticas Públicas en Europa, programa que desarrollará en el International Institute of Social Studies de la Universidad de Rotterdam, en Países Bajos, durante el primer año, y en la Universidad de York, en Inglaterra, durante el segundo periodo.

Este programa de posgrado, financiado en su totalidad por la Unión Europea con el objetivo de promover la movilidad de estudiantes, ubicó a la postulante mexicana dentro de las 30 personas seleccionadas a nivel global en una convocatoria internacional que registró un total de 4,200 aspirantes de diferentes países.

El proceso de admisión internacional requirió que la postulante demostrara el conocimiento y certificación de cuatro idiomas: español como lengua materna, inglés, francés y alemán, de los cuales estos dos últimos los aprendió como parte de su formación en las aulas de la UDLAP. Asimismo, Quetzali recibió de forma simultánea la confirmación de una segunda beca Erasmus Mundus para la maestría en Sociedad y Cultura Europea por parte de Charles University, en Praga, optando finalmente por la especialización en políticas públicas debido a la afinidad con su plan de carrera.

Para consolidar esta candidatura, la egresada estructuró las aplicaciones con el apoyo del cuerpo docente de su departamento académico. “Competencia va a haber en todos lados, pero la clave es hacerlo con mucho tiempo, preparación y aprendiendo a pedir ayuda. En mi caso, yo pedí apoyo a mis profesores de la UDLAP y de Sciences Po París, donde realicé mi intercambio”, afirmó.

A través del área de vinculación internacional de la UDLAP, Xochilth Quetzali cursó previamente un semestre de intercambio en Sciences Po París, Francia, experiencia que describió como el detonante definitivo para buscar su posgrado en Europa. “Todo lo que había aprendido de francés en la UDLAP me sirvió muchísimo; pasé de la teoría a la práctica, y el hecho de pensar y sentir en otros idiomas fue algo que nunca había experimentado a nivel académico”, añadió.

El plan de estudios seleccionado por la egresada UDLAP contempla la especialización en Gobernanza y Desarrollo, un área que Quetzali busca aplicar en el territorio nacional tras haber laborado en el sector universitario y desempeñarse actualmente como directora de una casa hogar de la Ciudad de México donde coordina procesos de registro de identidad y educación para menores de edad.

“Mi meta, y quizá es el deseo de fondo de todo politólogo, es contribuir a construir un México mejor. Puede sonar ambiguo o vago, pero estoy convencida de que un México mejor inicia desde lo local. Mi objetivo es aprender cómo se hacen las cosas en otros lugares, especialmente en temas de transparencia de recursos, para luego implementar esa praxis aquí y generar mejores procesos”.

La Universidad de las Américas Puebla comparte con orgullo este triunfo internacional que reafirma la excelencia académica de sus egresados, consolidando el logro de Quetzali como un reflejo directo del compromiso institucional con la formación de líderes profesionales capaces de impactar positivamente en el entorno global. Para concluir, la egresada de la UDLAP definió lo que significa su casa de estudios en su trayectoria hacia este éxito: “Significa la diversidad y riqueza educativa que ofrece a través de sus profesores, sus materias de tronco común, el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y, sin duda, su proyección internacional”.

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