Armenta anuncia organismo para comercializar productos Cinco de Mayo

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que la marca Cinco de Mayo contará con un Organismo Público Descentralizado (OPD) que será el encargado de la comercialización de los productos elaborados por poblanos.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que la tarea del OPD ser fortalecer la estrategia para colocar los productos poblanos en nuevos mercados, así como la apertura de puntos de venta dentro y fuera del país.

En ese sentido, dijo que actualmente se trabaja en la instalación de tiendas Cinco de Mayo en parques, museos y otros espacios turísticos de la entidad, así como en aeropuertos con origen o destino en Puebla.

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Comentó que la llegada de la marca a puntos de Estados Unidos dependerá de la capacidad de producción, la cual se incrementará con la puesta en marcha de los Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial del Estado (CIITRA).

El gobernador destacó que ya se han vendido 1.5 millones de dólares de productos Cinco de Mayo en Estados Unidos, pero se seguirán impulsando estrategias para fortalecer la economía local mediante el impulso a las microempresas y cooperativas, evitando concentrar la producción en grandes corporaciones.

Editor: Renato León

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