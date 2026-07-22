Pepe Chedraui entrega rehabilitación de bulevar Xonaca 

En el marco de la estrategia #CallesAl100 y como resultado de los trabajos de intervención que ejecuta el Tren Capitalino de Pavimentación en diferentes zonas de la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, entregó la rehabilitación vial del bulevar Xonaca, obra que beneficia directamente a más de 69 mil habitantes.

Al respecto, el edil señaló que la autoridad municipal trabaja de forma permanente en materia de mejoramiento vial, mediante labores de pavimentación, rehabilitación y bacheo, para ofrecer vialidades integrales a las y los poblanos. Por ello, la intervención de bulevar Xonaca es de vital importancia, ya que, en este punto de la ciudad convergen planteles educativos, hospitales, centros de abasto, espacios deportivos, parques y rutas de transporte público.

“En mi gobierno trabajamos con una visión integral, recorriendo cada colonia para acercar a la ciudadanía mejor infraestructura, mayor seguridad y garantizar el acceso a programas sociales, así como a servicios de calidad que contribuyan a mejorar su calidad de vida”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez destacó que el Gobierno de la Ciudad ejecuta trabajos de pavimentación y rehabilitación vial en colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos y juntas auxiliares con la finalidad de reducir el rezago que por muchos años ha padecido la capital.

“Desde el Cabildo estamos muy atentos a los trabajos que en materia de infraestructura vial realiza el ayuntamiento. Estamos seguros que cada acción beneficia directamente a nuestra gente”, puntualizó.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que durante los trabajos de intervención se realizaron acciones de fresado, barrido, aplicación de riego de liga, tendido de carpeta asfáltica, compactación, sellado neumático, aplicación de señalética horizontal y mantenimiento a la infraestructura ciclista en una superficie total de 32 mil 329 metros cuadrados.

“Estamos entregando a las y los poblanos una vialidad totalmente renovada con la colocación de carpeta asfáltica nueva en una longitud de 2 mil 80 metros y en un ancho de vialidad de 16.70 metros. Los trabajos de intervención en bulevar Xonaca equivalen a rehabilitar un total de 189 calles”, precisó.

Cabe destacar que, con los trabajos de rehabilitación del bulevar Xonaca, se beneficia a colonias como: Diez de Mayo, Vista Hermosa, Cristóbal Colón, Miguel Alemán, Xonaca, Barrio del Alto y La Acocota.

Con la puesta en marcha del Tren Capitalino de Pavimentación se han atendido vialidades como: Independencia, Tehuacán – 20 de Noviembre, avenida 5 de Mayo y laterales del puente de Xonacatepec, acciones que en conjunto equivalen a rehabilitar 241 calles. Actualmente, el módulo de pavimentación municipal trabaja en la rehabilitación de bulevar Héroes del 5 de Mayo.

Con el programa histórico #CallesAl100 y la implementación de políticas públicas innovadoras, el alcalde Pepe Chedraui fortalece los trabajos de intervención vial en diferentes zonas de Puebla Capital.

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