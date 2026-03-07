DIF Puebla Capital fortalece atención a víctimas con Puerta Violeta

Con el objetivo de brindar atención, acompañamiento y protección a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, instruyó reforzar el programa Puerta Violeta, una estrategia integral orientada a salvaguardar los derechos y la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

A través de Puerta Violeta se ofrece atención especializada a víctimas de violencia física, económica, psicológica y sexual, brindando asesoría jurídica y acompañamiento psicológico para garantizar que las usuarias reciban apoyo profesional durante todo el proceso de atención.

“Puerta Violeta es un espacio seguro que justamente busca brindar un apoyo multidisciplinario a mujeres, niñas, niños, adolescentes, que son víctimas de violencia de género. De la parte psicológica, cuando se recibe por primera vez a la usuaria o al usuario, se le brinda la contención emocional, ya que muchas veces vienen con esta gran afectación que no saben por dónde empezar, qué hacer, cómo buscar una solución”, afirmó Edith Herrera Jiménez, psicóloga del programa Puerta Violeta.

El programa también orienta a las víctimas en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público, así como en el seguimiento de las carpetas de investigación, con el propósito de que las mujeres cuenten con respaldo institucional y claridad en cada etapa del proceso legal.

“Primero entrevistamos a la persona usuaria para saber cuáles son sus necesidades, cuál es la situación por la que está atravesando y, de acuerdo a la narrativa de los hechos que comente, se le da la asesoría jurídica correspondiente, ya sea en el área penal, de acuerdo a los delitos que se configuren según su narrativa. Posteriormente a la asesoría, se le propone la presentación de denuncia. Durante todo el procedimiento, desde que llegamos al Ministerio Público, yo estoy acompañando a las personas, aclarándoles las dudas”, comentó la abogada de “Puerta Violeta”, Joselyn Romero Castellano.

Cabe señalar que durante la actual administración se atendieron más de 200 casos, de los cuales 107 presentaron denuncias ante el ministerio público; tan solo en este año 2026 se han atendido 33 personas y 12 presentaron denuncia ante el MP. Dichas acciones reflejan la importancia de contar con mecanismos institucionales que permitan atender y acompañar a las víctimas de violencia de género.

Como parte de este modelo de atención, el DIF Puebla Capital también cuenta con el Refugio Temporal de Asistencia (RTA), un espacio seguro destinado al resguardo de mujeres que se encuentran en riesgo, así como de sus hijas e hijos. Este refugio proporciona servicios básicos, atención integral y protección, manteniendo en reserva su ubicación para garantizar la seguridad de las usuarias.

Las personas que requieran apoyo o conozcan algún caso de violencia pueden acudir a la Dirección de Protección de Derechos, ubicada en 16 Sur 3911, colonia Anzures, o comunicarse al 222 214 00 00, extensiones 225 y 226, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Asimismo, está disponible el número de WhatsApp 222 215 22 70, que brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

