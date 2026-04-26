Supervisa Pepe Chedraui trabajos de bacheo en El Mirador

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar una movilidad segura para la ciudadanía, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de bacheo en la calle 20 Sur entre Av. Manuel Espinosa Yglesias y 29 Sur, en El Mirador como parte del programa “BacheAndo” Puebla.

Durante su recorrido, el edil constató las labores realizadas por las cuadrillas, así como el control de materiales y los procesos de verificación adecuados, asegurando que se ejecuten con calidad, eficiencia y bajo los estándares establecidos.

Estas acciones cumplen con el objetivo principal de contar con vialidades seguras, accesibles y funcionales para bienestar de las poblanas y poblanos.

Asimismo, estas acciones permiten dar respuesta a la demanda de las y los ciudadanos, mediante la rehabilitación de calles y avenidas en la capital poblana. El Gobierno de la Ciudad de Puebla, bajo la dirección del alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso por mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial para todas y todos.

Te recomendamos: