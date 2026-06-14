BUAP y Corte IDH reactivan Cátedra Internacional de Derechos Humanos

El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reinstalaron la Cátedra Internacional de Derechos Humanos, con el objetivo de reflexionar y exteriorizar sobre uno de los temas más trascendentes en el mundo: el Estado de derecho y los derechos humanos.

En el marco del 15 aniversario del ICGDE, Federico Limón Serrano, director de Seguimiento de Quejas y Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, externó que esta cátedra es un acto significativo para la vida universitaria y para situar el conocimiento jurídico a favor de las personas vulnerables.

La expresidenta y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), Nancy Hernández López, celebró la instauración de esta cátedra, la cual permitirá a los estudiantes aprender que los derechos humanos, más que un catálogo, son una herramienta para transformar la realidad.

La primera conferencia “Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en Latinoamérica” estuvo a cargo de Nancy Hernández López, jueza de la Corte IDH; Mariela Morales Antoniazzi, del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law; José de Jesús Orozco Henríquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rocío Flores Calderón, coordinadora de la relación de colaboración institucional con MPIL y Corte IDH, y Leonardo Valdés Zurita, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado del ICGDE.

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