Entregan tarjetas de la beca “Rita Cetina” en San Pedro Cholula

Con la firme convicción de que la educación es una de las principales herramientas para lograr la transformación de México, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó la entrega de tarjetas de la beca “Rita Cetina” a padres de familia del municipio.

En su mensaje, agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por emprender estas acciones en favor de las y los niños de México, incluidos los de San Pedro Cholula, siendo la beca “Rita Cetina” un apoyo para que los padres de familia puedan adquirir sus listas de útiles y comprar los uniformes escolares de sus hijas e hijos.

“Hoy, acontece algo que no sucedió hasta que llegaron los gobiernos de transformación. Anteriormente, muy pocos de nosotros accedimos a una beca para continuar con nuestros estudios; hoy, todos ustedes recibirán un apoyo que impactará de manera directa y positiva en su economía y eso es lo que nos distingue”, afirmó la presidenta municipal.

Asimismo, comentó que, siguiendo el ejemplo de Claudia Sheinbaum y del gobernador del Estado, Alejandro Armenta, su administración cuenta con el programa Amoxtli, enfocado en dotar de mochilas y kits de útiles a todas las niñas y niños de preescolar, aunado a las Becas Quetzalcóatl, las cuales otorgan apoyos económicos a los jóvenes de nivel superior para que concluyan su carrera.

Finalmente, se llevó a cabo la entrega masiva de tarjetas a más de 500 padres de familia, quienes agradecieron el apoyo y aseguraron que será utilizado para que las y los niños puedan continuar con sus estudios, a través de la adquisición de las herramientas y utensilios necesarios.

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