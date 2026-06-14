FGE activa “Fichas Amarillas” para localizar a dos mujeres desaparecidas

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la coordinación interinstitucional con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), logró la activación de dos Fichas Amarillas para fortalecer la búsqueda internacional de Fabiola Narváez Rojas y Betzabé Alvarado Gallardo, reportadas como desaparecidas en el estado de Puebla.

Fabiola Narváez Rojas, de nacionalidad mexicana, desapareció el 13 de enero de 2021 en Puebla cuando tenía 24 años de edad. Actualmente cuenta con 29 años. Como señas generales, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, tiene cabello negro y ojos color castaño oscuro. https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Notificaciones-amarillas/Ver-las-notificaciones-amarillas#2024-86133.

Por su parte, Betzabé Alvarado Gallardo desapareció el 13 de enero de 2021 en Puebla, a la edad de 22 años. Actualmente tiene 27 años de edad. Mide aproximadamente 1.55 metros, tiene cabello negro y ojos color castaño claro. Entre sus señas particulares destacan diversos tatuajes en el brazo izquierdo, entre ellos las figuras de un arlequín, un león, “La Santa Muerte” y una flor, además de una perforación en la nariz del lado derecho donde utiliza una argolla negra. https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Notificaciones-amarillas/Ver-las-notificaciones-amarillas#2024-86125.

Las Fichas Amarillas de Interpol permiten difundir información sobre personas desaparecidas entre los países miembros de la organización, fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional para su localización y ampliando el alcance de las acciones de búsqueda emprendidas por las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene vigentes las investigaciones y actos de búsqueda relacionados con ambos casos. Si alguna persona cuenta con información que contribuya a su localización, se solicita comunicarse con esta institución o con la Secretaría General de Interpol.

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