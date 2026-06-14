Localizan con vida a siete personas desaparecidas en Puebla

Como resultado de los protocolos de búsqueda, verificación de información y actos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, fueron ubicadas siete personas que contaban con reportes de desaparición con vida, permitiendo esclarecer las circunstancias de su ausencia y brindar certeza a sus familiares.

Entre las personas localizadas se encuentran Lorenzo N., de 72 años de edad, quien fue ubicado luego de que se determinó que se encontraba deambulando en el Barrio de Santiago Mihuacán; Jonatan N., de 32 años, quien manifestó que permanecía internado en un centro de rehabilitación; y Jillian Zulany N., de 15 años, quien refirió haber permanecido con una amiga en el cine, además de haber apagado su teléfono celular.

Asimismo, fueron localizados Francisca Jatziri N., de 16 años, y Jesús N., de 17 años, quienes señalaron que se ausentaron voluntariamente de su domicilio debido a problemas familiares. De igual forma, fueron ubicados Grecia Abril N., de 15 años, y Ángel Iván N., de 14 años, quienes indicaron que su ausencia se originó tras diversas discusiones con sus progenitores.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene acciones permanentes para la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas, atendiendo cada caso con prontitud, profesionalismo y sensibilidad, en beneficio de las y los poblanos.

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