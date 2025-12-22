Disparan contra un menor en Atlixco durante una presunta riña

Una riña entre jóvenes en el Infonavit Segunda Sección de Atlixco escaló hasta convertirse en un ataque armado, dejando como saldo a un menor de edad herido. Los presuntos responsables huyeron del lugar y están siendo buscados por las autoridades para deslindar responsabilidades.

La noche del domingo, vecinos de la zona reportaron una riña que aumentaba rápidamente en violencia. Minutos después, se registraron detonaciones de arma de fuego en el área, lo que provocó la movilización de paramédicos y policías municipales.

Te puede interesar: Asesinan a un hombre dentro de un bar en Juan C. Bonilla

En el sitio, se confirmó que un joven de 17 años presentaba una herida de bala en la pierna. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Los testigos indicaron que los demás involucrados huyeron tras los disparos.

Se desplegó un operativo de búsqueda, sin lograr localizar a los presuntos agresores. El afectado fue invitado a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación correspondiente.

Editor: César A. García

Te recomendamos: