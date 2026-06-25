Choque frontal en carretera El Seco-Azumbilla deja una mujer lesionada

La tarde de este miércoles se suscitó un accidente en la carretera El Seco-Azumbilla, a un costado del acceso al municipio de Esperanza, después de que un vehículo pesado y un auto compacto chocaran de frente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad pesada perdió el control e impactó de manera frontal contra la unidad compacta, dejando como resultado una mujer lesionada, quien fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona para recibir atención médica.

De manera inmediata, elementos de Protección Civil Municipal, junto con Seguridad Pública Municipal y Estatal, acordonaron el área. También se contó con la presencia de elementos de la Guardia Nacional para brindar apoyo.

Hasta las 19:30 horas, Seguridad Pública mantiene cerrado uno de los accesos a Esperanza, por lo que se pide a la ciudadanía extremar precauciones, atender las indicaciones viales y considerar rutas alternas.

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