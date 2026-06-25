Texmelucan modifica horarios de recolección de basura

Con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio de limpia y mantener una ciudad más ordenada y sustentable, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa a la ciudadanía sobre los nuevos horarios de recolección de residuos sólidos urbanos.

Las modificaciones contemplan el cambio de horario de recolección en las siguientes colonias de la cabecera municipal:

Ojo de Agua y Linda Vista , días de recolección lunes y jueves a las 17:00 horas, a partir del 25 de junio

, días de recolección lunes y jueves a las 17:00 horas, a partir del 25 de junio San Juan y Morelos , días de recolección martes y viernes a las 17:00 horas, a partir del 30 de junio

, días de recolección martes y viernes a las 17:00 horas, a partir del 30 de junio Los Dicios y El Cerrito, días de recolección miércoles y sábado a las 17:00 horas, a partir del 08 de julio

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a sacar sus residuos únicamente en los horarios establecidos, evitando la acumulación de basura en la vía pública, contribuyendo a mantener espacios limpios, seguros y dignos para todos.

Para conocer el horario específico de cada calle y obtener mayor información sobre este servicio, la ciudadanía puede consultar el portal oficial del Gobierno Municipal: https://sanmartintexmelucan.gob.mx/ o a través de las redes sociales oficiales.

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