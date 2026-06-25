Ariadna Ayala entrega nueva ambulancia para traslados en Atlixco

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó una nueva ambulancia que se suma a la Jefatura de Ambulancias y Traslados del Ayuntamiento, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y brindando mayor seguridad y tranquilidad a las familias atlixquenses.

La unidad representó una inversión de más de un millón 900 mil pesos y forma parte de las acciones emprendidas por la presidenta Ariadna Ayala para mejorar los servicios de atención prehospitalaria.

“Esta ambulancia es también prevención. Es la posibilidad de llegar a tiempo para atender a una mujer embarazada, para estabilizar a un diabético en crisis, para atender a un joven después de un accidente. Cada minuto que ganemos con esta unidad es un minuto que le regalamos a las familias atlixquenses”, dijo Ariadna Ayala.

Ariadna Ayala señaló que cada acción tiene como prioridad el bienestar de la gente, por lo que continuará impulsando inversiones que permitan salvar vidas, atender emergencias de manera oportuna y construir un Atlixco más seguro, humano y solidario para todas y todos.

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