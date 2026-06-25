Inicia pavimentación de calle 12 Oriente en San Andrés Cholula

Después de más de 25 años de permanecer en el rezago, la pavimentación de la calle 12 Oriente, entre 8 y 10 norte, en la cabecera municipal de San Andrés Cholula, finalmente será una realidad con el inicio de una obra integral impulsada por la alcaldesa, Lupita Cuautle.

Al dar el banderazo de inicio, la edil destacó que su administración trabaja para llevar infraestructura de calidad a donde más se requiera y para dar respuesta a las necesidades que por muchos años permanecieron sin resolverse.

Mencionó que hoy esta demanda histórica es atendida con un proyecto integral que no solo contempla la pavimentación de la calle, sino también la modernización de la infraestructura hidráulica, sanitaria, peatonal, y de alumbrado público, para brindar mayor seguridad y movilidad a quienes habitan y transitan la zona.

Por su parte, Edgar Perea Rojas, secretario de Infraestructura, informó que se realizará la pavimentación con adocreto en una superficie de casi 600 metros cuadrados, la construcción de 491 metros cuadrados de concreto y 394 metros lineales de guarniciones. Asimismo, se rehabilitará la red de agua potable mediante la instalación de 193 metros de tubería y 40 tomas domiciliarias, además de la red de drenaje sanitario con 192 metros de tubería.

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