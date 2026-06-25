Continúa el análisis de la iniciativa de Ley de Sanidad y Desarrollo Pecuario

Durante la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, que preside el diputado Pável Gaspar Ramírez, se presentó el académico Carlos Antonio Abella Medrano, del Decanato de Ciencias de la Vida y la Salud, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), con las observaciones realizadas a la iniciativa de Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario del Estado de Puebla.

En su intervención ante las y los diputados, Carlos Antonio Abella destacó que este análisis se realizó con integrantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPAEP, quienes coincidieron en que es necesario modificar algunas denominaciones de organismos y conceptos importantes que forman parte de la propuesta.

De la misma forma, expuso que es necesario uniformar las denominaciones, definir con claridad las especies consideradas como ganado menor y ganado mayor, así como las competencias que tendrá la dependencia estatal y federal en la materia.

Como parte de las aportaciones, el académico consideró necesario incorporar un contexto histórico sanitario, con una visión de futuro, que permita observar lo que podría suceder si no se regula la producción pecuaria; además, propuso la creación de un Consejo Consultivo, que fortalezca la participación y atención de diversas problemáticas.

En su intervención, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó que el Congreso es un espacio abierto para recibir comentarios y observaciones que permitan fortalecer las iniciativas, sobre todo en esta Ley que se tiene que armonizar con base en los nuevos retos y desafíos.

Por su parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina expuso que el contexto actual requiere una mirada crítica y la exposición es resultado de un análisis minucioso del contenido. Por ello, externó que las y los legisladores reciben las observaciones con apertura, para enriquecer el marco jurídico.

Finalmente, el diputado Pável Gaspar Ramírez agradeció las aportaciones de la academia a esta Ley, que armonizará un marco jurídico creado desde hace más de 20 años y que pronto será actualizado.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Araceli Celestino Rosas y Laura Guadalupe Vargas Vargas, así como los diputados Pável Gaspar Ramírez, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Marcos Castro Martínez, Elpidio Díaz Escobar y Rafael Alejandro Micalco Méndez.

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