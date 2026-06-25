Avala Comisión acuerdo para implementar acciones preventivas en zonas de riesgo

La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, presidida por el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado a que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, inspeccione las zonas de riesgo susceptibles a inundaciones y deslaves, con el propósito de implementar acciones preventivas y correctivas.

Así como fortalecer la difusión de las rutas de evacuación y la ubicación de posibles albergues, a fin de que la población cuente con información oportuna para salvaguardar su vida e integridad ante eventuales emergencias o desastres ocasionados por fenómenos naturales.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo deriva de una propuesta legislativa presentada por el diputado Elpidio Díaz Escobar.

En asuntos generales, la diputada Celia Bonaga Ruiz solicitó información sobre el seguimiento que han dado los Ayuntamientos y los Concejos Municipales al exhorto relacionado con la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgo. La legisladora destacó la relevancia de contar con estos instrumentos durante la temporada de lluvias, debido a la vulnerabilidad que presentan diversas regiones de la entidad, lo que contribuirá a fortalecer las acciones de prevención de desastres.

A la sesión del órgano colegiado asistieron los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez y Elpidio Díaz Escobar, así como las diputadas Celia Bonaga Ruiz, Guadalupe Yamak Taja, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Ana Laura Gómez Ramírez y Nayeli Salvatori Bojalil.

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