Puebla realiza traslado aéreo de hígado a CDMX

Como resultado de la coordinación interinstitucional, el Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo el traslado aéreo de un hígado con destino a la Ciudad de México, como parte de una procuración multiorgánica realizada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El procedimiento fue posible gracias a la generosa decisión de una familia que autorizó la donación de órganos y tejidos de un paciente de 56 años, diagnosticado con muerte encefálica.

Para garantizar el traslado oportuno del órgano, se implementó un dispositivo de seguridad con acompañamiento y custodia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el recorrido terrestre hacia el helipuerto, como parte del convenio “Donación en Movimiento”, mecanismo mediante el cual las instituciones coordinan esfuerzos para agilizar y asegurar la movilidad de órganos y tejidos.

Posteriormente, la mañana de este miércoles, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud realizó el traslado aéreo del hígado hacia la capital del país, en un tiempo aproximado de 35 minutos, con destino al Hospital Dalinde. Desde ese punto, el órgano continuó su traslado terrestre al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, donde se llevaría a cabo el procedimiento de trasplante correspondiente.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reiteró el compromiso de impulsar acciones coordinadas que fortalezcan la cultura de la donación de órganos y tejidos, así como de consolidar mecanismos que permitan garantizar traslados oportunos, seguros y eficientes, en línea con la visión humanista y de promoción de la donación orgánica del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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