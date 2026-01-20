Sarampión se extiende a las 32 entidades de la República

El sarampión ya se extendió a las 32 entidades del país, con un acumulado de 7 mil 131 casos confirmados y 24 defunciones en un año, según el último informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal. Sólo el 5% de los casos totales están activos.

El pasado sábado 17 de enero, Puebla, el último estado sin reportar contagios, confirmó su primer caso.

La Secretaría de Salud federal informó que, en respuesta al brote, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas a nivel nacional durante 2025 y las primeras semanas de 2026.

Más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación. Las acciones de contención incluyen cercos epidemiológicos con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, intensificación de la vacunación, ampliación de la edad de aplicación hasta los 49 años, despliegue de Equipos de Respuesta Rápida y una campaña nacional de comunicación.

La dependencia reiteró que la vacuna es segura, gratuita y altamente efectiva.

El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, con mil 89 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con 830 y el de 25 a 29 años con 789.

Los cinco estados que concentran más casos acumulados son Chihuahua (4 mil 495), Jalisco (mil 20), Chiapas (430), Michoacán (261) y Guerrero (248).

En el extremo opuesto, Puebla y Veracruz reportan un caso cada uno, mientras que Tlaxcala, Yucatán y Nuevo León registran dos cada uno. Las 24 defunciones se localizan en Chihuahua (21), Jalisco, Sonora y Durango.

Samantha Gaertner Barnad, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), afirmó que México está en riesgo de perder el certificado internacional de la Organización Mundial de la Salud como país libre de sarampión, que se evalúa tras 12 meses de presencia del virus, plazo que se cumple el próximo 1 de febrero.

Los síntomas incluyen fiebre, tos seca, goteo nasal, dolor de garganta, ojos inflamados y un salpullido con manchas rojas que suele comenzar en la cara y extenderse por el cuerpo.

