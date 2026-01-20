Muere hombre en situación de calle por hipotermia en parque de Xicotepec

Un hombre en condición de calle murió en un parque del municipio de Xicotepec, al parecer por hipotermia.

El deceso del hombre, conocido en la región como “El Puebla”, se presentó en el parque o área verde del jardín denominado San José, frente a la parroquia San Juan Bautista; personas que caminaban por el lugar quienes se percataron que aparentemente ya no tenía vida, además de que estaba tirado a un costado de donde dormía cada noche, por lo que de inmediato hicieron el llamado a las autoridades.

Al llegar al lugar, paramédicos y al hacer contacto con el hombre se percataron que ya no contaba con signos vitales, quien habría muerto por hipotermia debido al intenso frío que se presenta en el municipio de Xicotepec por el frente frío número 29 que se presentó durante el fin de semana, ya que el hombre dormía sobre un colchón, atajándose de la lluvia, además de que no presentaba huellas de violencia en el cuerpo.

Vecinos que lo conocían señalan que “El Puebla” se negaba a ser auxiliado por elementos de Protección Civil Municipal y en ocasiones se tornaba agresivo, ya que no quería ser trasladado a ningún lugar.

El cuerpo fue levantado por autoridades del SEMEFO e ingresado al anfiteatro distrital de Xicotepec, donde permanece en calidad de no identificado.

