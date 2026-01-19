Morena Puebla cierra filas por la Reforma Electoral; niega fractura con aliados

La dirigencia de Morena en Puebla cerró filas en torno a la propuesta de Reforma Electoral, asegurando que la alianza de la Cuarta Transformación se mantiene sólida.

El representante del partido, Agustín Guerrero Castillo, desmintió cualquier fractura con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) derivada de los ajustes al sistema de representación.

Ante los rumores de inconformidad por la presunta eliminación de las diputaciones plurinominales, Morena aclaró lo siguiente: Las tres fuerzas políticas impulsarán la iniciativa de forma conjunta en la Cámara de Diputados y el Senado.

Recordaron que el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, ya trabaja de la mano con la Secretaría de Gobernación en la construcción de la reforma.

Guerrero Castillo calificó el intercambio de opiniones actual como un proceso natural de elaboración y no como una señal de ruptura.

La dirigencia estatal precisó que el objetivo de la reforma no es desaparecer la representación proporcional, sino adecuar los mecanismos de reparto entre los partidos.

Asimismo, lanzaron una crítica al PAN, señalando que su rechazo a la reforma obedece al “temor” de perder espacios, ya que, según Morena, las plurinominales son su única vía de representación ante los bajos resultados obtenidos en las urnas.

