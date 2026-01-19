Seguridad Pública destaca inversión de mil 240 mdp en Puebla

En Puebla, la seguridad pública es una prioridad que se sustenta con trabajo conjunto y permanente, decisiones responsables, apego inquebrantable con la ley y en concordancia con la estrategia federal que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó el vicealmirante Francisco Sánchez González ante la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado.

El secretario de Seguridad Pública detalló que, durante el primer año de trabajo del gobernador Alejandro Armenta, se realizó una inversión histórica superior a mil 240 millones de pesos para fortalecer la presencia territorial y la capacidad operativa, lo que también permitió colocar a Puebla como referente a nivel nacional al recuperar más de 2.5 millones de litros de hidrocarburo robado.

Ante las y los diputados, reiteró que la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno es indispensable para consolidar resultados en materia de seguridad, ejemplo de ello, fue la detención de 2 mil 802 personas, entre ellas, 99 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia. Además, puntualizó que para reforzar a la Policía Estatal se incorporaron 271 nuevos elementos y 237 patrullas con tecnología, así como enlace directo al Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).

En materia de fortalecimiento de la inteligencia e investigación, destacó la operación de seis Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística, 13 torres móviles de videovigilancia, así como la conexión de mil 478 cámaras ciudadanas y 5 mil 928 botones de alertamiento con el C5i, esto último derivado de un pacto de corresponsabilidad entre autoridades, cámaras empresariales y sociedad civil.

Compartió que, a fin de prevenir delitos como la extorsión, se priorizó la atención ciudadana a través del número de denuncia anónima 089, mediante el cual se canalizaron de manera oportuna 4 mil 181 llamadas. Asimismo, con acciones de proximidad se atendieron a 154 mil 973 personas, se brindaron 22 mil 717 servicios a mujeres y se dio seguimiento a 12 mil 346 reportes de violencia en Internet.

Para coadyuvar en la reinserción social, 81 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios obtuvieron certificados educativos y el penal femenil de Ciudad Serdán comenzó la operación de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), lo que permite brindar atención a hijas e hijos de las internas. En materia de salud, se realizaron 234 jornadas y mil 321 consultas médicas, en beneficio de 10 mil 570 hombres y 2 mil 134 mujeres en reclusión.

Finalmente, subrayó que la suma de voluntades y la corresponsabilidad permiten a las fuerzas de seguridad responder con mayor eficacia a los retos actuales, por lo que mediante la unidad, compromiso y visión de futuro, se avanza en la construcción y consolidación de una Puebla más segura.

