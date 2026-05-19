Gobierno de Puebla promete justicia por multihomicidio en Tehuitzingo

Al Gobierno del Estado le duele profundamente la pérdida de vidas humanas, por lo que la administración que encabeza Alejandro Armenta Mier trabaja de manera incansable para evitar cualquier acto de impunidad, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al hacer referencia al caso del municipio de Tehuitzingo.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado reafirmó que se hará justicia en el caso registrado en la localidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, donde 10 personas perdieron la vida al interior de una vivienda. La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó la detención de una persona relacionada con estos hechos y aseguró que continúan las investigaciones para lograr el esclarecimiento total del caso.

Detalló que el pasado 17 de mayo, aproximadamente a las 00:40 horas, personal de la Fiscalía tuvo conocimiento, a través de la Policía Municipal como primer respondiente, del hallazgo de nueve personas sin vida dentro de un inmueble ubicado en Texcalapa, así como de una mujer con lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza, quien falleció durante su traslado al Hospital General de Acatlán de Osorio.

De manera inmediata, la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente y desplegó diligencias ministeriales y periciales con apoyo de peritos en criminalística de campo, agentes de investigación, especialistas en análisis de información y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

En las acciones de investigación participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública. La fiscal precisó que entre las víctimas se encuentran siete integrantes de una familia y tres trabajadores mecánicos. Entre los fallecidos se identificó a Cecilio, de 55 años; Marcela, de 48; José M., de 16; Gabriela, de 22; Roberto, de 35; Martha, de 29; y Carolina, una bebé de un mes de nacida, quien murió por asfixia mientras su madre intentó protegerla. También perdieron la vida los trabajadores Efrén, de 50 años; José, de 59; y Kevin, de 15 años.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un conflicto familiar por disputa de tierras como posible móvil de los hechos. Como parte de las indagatorias, la Fiscalía realizó entrevistas con vecinos de la comunidad, familiares y primeros respondientes; además de inspecciones ministeriales, procesamiento del lugar de intervención y obtención de videograbaciones privadas relacionadas con el momento de los hechos, así como diversos dictámenes periciales y operativos de vigilancia fija y móvil, identificación de domicilios de interés, inspección de vehículos, cateos y acciones coordinadas con diversas corporaciones de seguridad.

Idamis Pastor Betancourt confirmó que el día de ayer fue detenida una persona relacionada con los hechos ocurridos en el inmueble donde murieron las 10 víctimas, que quedó a disposición de la autoridad ministerial competente, mientras continúan las investigaciones. Aclaró que no corresponde a un familiar que grabó un video y difundió a través de redes sociales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, señaló que Tehuitzingo mantenía una incidencia delictiva en cero y calificó el hecho como lamentable. Indicó que existe coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Finalmente, reiteró que en Puebla “la violencia no se tolera bajo ninguna circunstancia”, por lo que las autoridades mantienen acciones coordinadas para preservar la paz social, fortalecer el orden público y garantizar la seguridad de las y los poblanos.

Te recomendamos: