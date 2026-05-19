Encuentran sin vida a adulto mayor en vivienda de Tepatlaxco

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, en avanzado estado de descomposición, por lo que familiares dieron aviso a las autoridades.

La movilización de cuerpos de seguridad se registró la noche del lunes sobre la calle 2 Poniente, entre 5 de Mayo y 3 Norte, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor fétido proveniente del inmueble.

Ante ello, elementos policiales acudieron al lugar y localizaron el cuerpo de un hombre, el cual presentaba varios días de haber fallecido.

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De acuerdo con versiones de familiares y vecinos, el hombre vivía solo, padecía problemas de visión y diabetes, condiciones que podrían estar relacionadas con su fallecimiento.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal procedieron al acordonamiento de la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Horas más tarde, agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y confirmaron que el deceso habría sido de carácter natural, al no encontrarse indicios de violencia en el cuerpo.

Editor: César A. García

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