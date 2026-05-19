SSP Puebla solicitará traslado de “El Bukanas” a penal federal

Debido a su peligrosidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla solicitará el traslado de Roberto N., alias “El Bukanas”, a un penal federal de máxima seguridad, informó el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González.

El vicealmirante aseguró que próximamente hará dicha solicitud de manera personal al secretario federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Explicó que, debido a que “El Bukanas” tiene un proceso legal en curso, debe seguir recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez, pero insistió en que buscará su traslado a un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), por el riesgo que implica su permanencia en el penal estatal.

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Destacó que Roberto N. tuvo el control del robo de combustible y otros delitos en el llamado Triángulo Rojo, pero tras el cierre de ductos de PEMEX y los operativos de seguridad, su grupo se desplazó hacia municipios de la Sierra Norte de Puebla.

Advirtió que las autoridades mantienen vigilancia permanente en dicha región para evitar que un nuevo líder criminal intente retomar las actividades de “El Bukanas”, ligado a delitos como el robo de hidrocarburo y el asalto a transporte de carga.

Cabe mencionar que el líder criminal y seis de sus colaboradores fueron capturados el pasado 18 de abril durante un operativo coordinado entre la Policía Estatal, MARINA, DEFENSA, Guardia Nacional y la Fiscalía de Puebla, en la comunidad de Tres Cabezas, en el municipio de Chignahuapan.

#Seguridad 🚨 El vicealmirante Francisco Sánchez González afirmó que solicitará al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el traslado de Roberto N., alias El Bukanas, a un penal federal, por su peligrosidad.



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Editor: César A. García

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