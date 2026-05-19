Diputadas proponen incorporar “Transición Justa” en Puebla

Para que el crecimiento y la modernización de la entidad avancen de la mano de la justicia social, la inclusión y el bienestar comunitario, la diputada Beatriz Manrique Guevara, en conjunto con la diputada Esther Martínez Romano, presentó una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.

En rueda de prensa, la diputada Beatriz Manrique explicó que, con la propuesta, se pretende incorporar formalmente la “Transición Justa” como uno de los principios rectores dentro de la planeación de la entidad.

La propuesta busca que los cambios económicos, ambientales y productivos que se impulsen en Puebla se realicen de manera más equitativa, incluyente y con sentido social, evitando que comunidades, trabajadores o sectores productivos queden rezagados o resulten afectados durante los procesos de transformación.

La iniciativa plantea que toda política pública relacionada con desarrollo, modernización o sostenibilidad considere también el bienestar de las personas, la protección de los derechos laborales, el fortalecimiento de las economías locales y la preservación del patrimonio biocultural de las comunidades.

“La transición justa es una dinámica, es un concepto y es una orientación que se incorpora a la ley, se incorpora al diseño de las políticas públicas y también se incorpora al quehacer cotidiano de la economía, desde la parte que el Estado promueve y desde la propia iniciativa privada, para que los cambios económicos y productivos contemplen la justicia social, la inclusión y la sostenibilidad”, indicó.

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