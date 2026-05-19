Buscan crear sistema de seguridad social para policías en Puebla

En rueda de prensa, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza anunció la presentación de una iniciativa para crear la Ley del Sistema Complementario de Seguridad Social para las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y Municipios de Puebla, con el objetivo de garantizar prestaciones mínimas, pensiones y seguridad social para policías estatales y municipales.

El legislador explicó que la propuesta contempla prestaciones complementarias como seguro de vida institucional, cobertura por riesgos de trabajo, atención médica, apoyo por invalidez, protección para personas beneficiarias y acompañamiento emocional. Además, se establece un monto mínimo equivalente a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para seguros, sin afectar el salario neto de los policías.

Villegas Mendoza destacó que la implementación sería gradual y financieramente responsable, respetando la suficiencia presupuestal y la autonomía municipal, y permitiendo un plazo de hasta 24 meses para su aplicación.

“El objetivo es dignificar la labor de las y los policías, con la finalidad de proteger a quienes nos cuidan y a sus familias”, expresó el legislador.

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