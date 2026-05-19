Obra Comunitaria reduce rezago educativo en Puebla: Laura Artemisa

“Tenemos el compromiso de fortalecer la educación integral, generar las condiciones para que niñas y niños puedan realizar las mismas actividades físicas que impulsen su desarrollo físico, que apoyo emocional para mejorar la salud mental. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en equipo con padres, madres de familia, maestras y maestros; solo hay que leer nuestro artículo tercero constitucional para entender con claridad el tipo de ciudadanía que estamos formando”, señaló Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar.

Explicó que en la Secretaría se atienden los índices de pobreza, marginación, de la misma forma que se abate el rezago educativo con acciones prioritarias a través de Obra Comunitaria, programa único a nivel nacional, que se ha convertido en un instrumento para fortalecer el tejido social y reducir las brechas.

“La Obra Comunitaria ha sido parte fundamental de la administración de nuestro gobernador Alejandro Armenta; es un ejemplo del humanismo mexicano porque nace de la participación directa de la sociedad. Muchos programas surgen desde un escritorio, pero este es el reflejo del trabajo en territorio, que permite escuchar a la gente y a ellos establecer sus prioridades”, agregó.

Detalló que el programa de Obra Comunitaria es noble porque el dinero del pueblo regresa al pueblo y es él quien define las acciones a realizar en colonias, municipios, juntas auxiliares, para mejorar lo mismo urbanización que caminos o instituciones educativas. El trabajo se concreta con la conformación de un comité, garantizando que los recursos se apliquen en proyectos realmente necesarios, con la característica de que la tesorera siempre es mujer “porque ellas administran con transparencia y saben hacer más con menos”.

Finalmente, Laura Artemisa destacó que la Obra Comunitaria refleja la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, que coloca a la educación y participación en el centro de la transformación; además, reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, quien impulsa que los recursos públicos regresen al pueblo para convertirse en bienestar y justicia social.

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