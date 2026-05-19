UDLAP y Embajada de EU clausuran curso sobre seguridad bilateral

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América en México, clausuró la V Edición del Curso Ejecutivo Seguridad México–Estados Unidos 2026, consolidando un espacio de formación y articulación estratégica en torno a los principales retos de la agenda bilateral de seguridad.

El programa se desarrolló en modalidad híbrida del 9 de abril al 14 de mayo de 2026, con una duración total de 40 horas, y reunió a funcionarios públicos, legisladores, representantes del sector privado y especialistas, quienes profundizaron en el análisis de las políticas que definieron la relación en materia de seguridad entre ambos países.

La ceremonia de clausura y entrega de diplomas fue presidida por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, y Silvio I. González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos de América en México. El ministro compartió la necesidad de fortalecer espacios de diálogo técnico y político ante un entorno bilateral marcado por retos compartidos, así como oportunidades.

En este contexto, la clausura del Curso Ejecutivo dio paso a la inauguración y arranque de actividades del Experts’ Summit 2026, una iniciativa de carácter estratégico que articuló a un grupo selecto de especialistas de México y Estados Unidos provenientes de los ámbitos gubernamental, académico, legislativo, diplomático, de la sociedad civil y del sector privado.

El Experts’ Summit, realizado los días 14 y 15 de mayo en el campus de la UDLAP, se planteó como un espacio de análisis aplicado orientado a generar insumos concretos frente a escenarios complejos en la relación bilateral. A través de mesas de alto nivel, sesiones de trabajo y ejercicios de construcción de escenarios, las y los participantes identificaron variables críticas, evaluaron riesgos y delinearon oportunidades de cooperación hacia el año 2030.

Como resultado de este ejercicio, se estableció la elaboración de un white paper, que integrará un diagnóstico estratégico de la relación bilateral, así como recomendaciones orientadas a fortalecer la coordinación institucional, anticipar escenarios de riesgo y consolidar mecanismos de cooperación en materia de seguridad. El Experts’ Summit 2026, coordinado académicamente por el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara se desarrolló bajo un formato por invitación y reunió a especialistas de alto nivel con trayectoria en seguridad, política exterior y análisis estratégico.

Durante el V Curso Ejecutivo, se abordaron temas como las instituciones de seguridad y defensa en México y Estados Unidos, los mecanismos de cooperación bilateral, el combate al tráfico ilícito de fentanilo y armas, la migración, la ciberseguridad, el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad y la organización de eventos internacionales de alto impacto, como el Mundial de Fútbol y futuros Juegos Olímpicos.

Las sesiones contaron con la participación de especialistas provenientes de instituciones como el Congressional Research Service, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad Nacional Autónoma de México, el United States Mexico Center for Strategic Studies, la Organización de los Estados Americanos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y diversas agencias federales de ese país.

Con esta iniciativa, la Universidad de las Américas Puebla y la Embajada de Estados Unidos en México no solo consolidaron un espacio de formación especializada, sino que impulsaron una agenda estratégica orientada a incidir en la comprensión y gestión de los desafíos que definirán la relación bilateral en los próximos años.

Te recomendamos: