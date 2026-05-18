Mundial de Fútbol podría agravar estrés hídrico en la CDMX: UDLAP

Se estima que durante el Mundial, la Ciudad de México tendrá aproximadamente 1 millón 238 mil visitantes, quienes consumirán más de 100 litros de agua potable al día; por lo tanto, si los organizadores del evento no prevén el tema de los recursos hídricos, la CDMX será un caos en temas de agua potable durante junio y julio, lo que provocaría que al terminar este evento, haya una crisis hídrica que probablemente dure años en solucionarse para quienes residen en dicha ciudad. Esto aseguró el Capítulo estudiantil de la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La UDLAP, a través de su Departamento de Antropología, organizó una serie de ponencias con expertos a fin de analizar los diversos impactos que surgirían al realizar un certamen mundial en México; bajo ese esquema, Miguel Durán Rangel y Miguel Ángel Salomón Vera, estudiantes del Doctorado en Ciencias del Agua de la UDLAP, junto al Dr. Benito Corona Vásquez, director de la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos de la Universidad de las Américas Puebla, participaron en una mesa de análisis denominada «Agua y futbol en la Ciudad de México: dinámicas de consumo, desigualdad y retos».

Para iniciar esta mesa de análisis, los expertos coincidieron en señalar que para todo el Mundial se espera entre 4 y 6 millones de visitantes para las 3 sedes en México; sin embargo, el punto de inflexión será la CDMX al ser una ciudad donde el agua potable es escasa. De acuerdo a los ponentes, un ciudadano en promedio consume entre 100 y 145 litros de agua al día; si el último número se multiplicara por el millón 238 mil de personas que llegarán para todos los partidos, en la Ciudad de México se consumirían aproximadamente 179 millones 510 mil litros o metros cúbicos.

En ese sentido, el estudiante del Doctorado en Ciencias del Agua de la UDLAP, Miguel Ángel Salomón Vera, explicó que el Valle de México recibe 146 mil 400 metros cúbicos por precipitación al año, de los cuales solo el 31% se convierte en agua renovable, lo que generaría un aumento del estrés hídrico actual de hasta un 130%, si la temporada de lluvias reportada por el Servicio Meteorológico Nacional no es la que se espera o es menor. Es decir, la Ciudad de México no recibiría suficiente agua potable de la cuenca del Valle de México, una de las abastecedoras más importantes del líquido para esa ciudad.

A este problema, el académico-investigador de la UDLAP, el Dr. Benito Corona Vásquez, añadió que los habitantes de la CDMX llegan a consumir alrededor de 300 litros por día, por lo cual el problema del abastecimiento de agua potable podría empeorar entre junio y julio; así que los encargados del certamen futbolístico deben estar preparados para el abastecimiento de agua en la capital del país, porque si bien el evento dejará una derrama económica importante, también podría dejar una crisis hídrica donde pasarán años en poderla resarcir.

De igual forma, los expertos de la UDLAP indicaron que una gran medida tomada es que, dentro de la remodelación del estadio en la Ciudad de México, se haya incluido un jardín de lluvia o una zona verde diseñada para captar toda el agua de lluvia y que se infiltre directamente al acuífero; sin embargo, será necesario tener las suficientes precipitaciones y la cantidad del líquido en mayo, junio y julio. “Aproximadamente en esos 3 meses se estarían captando 53 mil 608 metros cúbicos solo en el área del estadio, que, si lo comparamos con el dato de la población flotante, corresponde a una quinta parte de lo que se esperaría que se consumiera”, explicó Miguel Orlando Durán Rangel, estudiante del Doctorado en Ciencias del Agua de la UDLAP.

Toda esta información fue dada a conocer durante el ciclo “Más allá del Mundial: el impacto social del fútbol contemporáneo”, un espacio de conferencias realizadas por la Universidad de las Américas Puebla, donde a través de la mirada de expertos se discutieron las diferentes aristas que tendrá la realización del campeonato de fútbol en el país y las repercusiones que se podrían generar con la llegada de visitantes de distintas partes del planeta.

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